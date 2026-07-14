Vijf jaar na de overstromingen groeit Chaudfontaine weer met dubbele cijfers

Exact vijf jaar geleden werd de Vesdervallei getroffen door een waterbom, waardoor ook de mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine 3,5 meter onder water kwam te staan. Intussen groeit het merk weer volop.

“Straffe ambities”

De vernieling op 14 juli 2021 was groot, maar de natuurlijke mineraalwaterbron die wat hogerop gelegen is, werd niet getroffen. “Amper 33 dagen na de ramp draaiden de eerste productiebanden alweer”, vertelt sitedirecteur Achmed Boumrah, tijdens een herdenkingsmoment op de site waarbij een kunstwerk werd onthuld.

Eigenaar Coca-Cola Europacific Partners investeerde sindsdien stevig om de site nog duurzamer en toekomstgerichter op te bouwen. Dat leverde de erkenning “Factory of the Future” op. En de verkoop volgde: “In 2025 kende de verkoop van ons natuurlijk mineraalwater een groei met dubbele cijfers”, zegt Carl Lescroart, directeur van Coca-Cola Europacific Partners Belgium & Luxembourg. “We hebben straffe ambities voor de toekomst. Ook voor de komende jaren staan er heel wat investeringen en innovaties voor Chaudfontaine op de planning. Zo willen we deze mooie groeicurve verderzetten.” ​

Er werken 150 mensen in de bottelarij van Chaudfontaine, bijna allemaal uit de provincie Luik. Drie productielijnen bottelen er meer dan 150 miljoen liter water, dat wordt vervoerd en gedistribueerd binnen een geografische straal van 250 kilometer: 76% in België en 23% in Nederland.