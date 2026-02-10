Waarom Jumbo en Colruyt inzetten op peulvruchten van eigen bodem

Bij Jumbo zijn vanaf nu spliterwten van Nederlandse bodem, en verschillende soorten lokaal geteelde bonen, te koop. De retailer is naar eigen de eerste grote Nederlandse supermarktketen die ze op grote schaal lokaal laat produceren. Tegelijk breidt Colruyt het assortiment uit met falafel van Belgische gele erwt, als alternatief voor uitheemse kikkererwten.

Van Noord-Amerika terug naar Nederland

“Een mooie stap voor klanten, telers én de bodem”, zo kondigt Jumbo de nieuwe peulvruchten onder het huismerk “Jumbo Dichtbij” aan. Naast spliterwten geteeld door de Eiwitboeren van Nederland, zijn er ook lokaal geteelde bruine, witte, zwarte en rode kidneybonen verkrijgbaar. Eerder introduceerde Jumbo al edamame boontjes van “Dichtbij”.