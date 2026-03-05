Winkeldieven lusten het liefst alcohol, vlees en koffie

In de supermarkten stelen de meeste winkeldieven omdat het kan, niet omdat het moet: alcohol en andere dure producten verdwijnen het vaakst, van koffie tot charcuterie. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig Europees onderzoek.

Lokale voorkeuren

Nieuw onderzoek, geleid door het Spaanse bedrijf STC in samenwerking met partners uit vijftien landen, onthult een opvallende trend in supermarktdiefstallen. Alcoholische dranken blijken veruit het meest gestolen product in Europese supermarkten, gevolgd door gezondheids- en beautyproducten, vlees, chocolade en koffie. Dat bericht vakblad Aral.