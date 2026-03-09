ABOUT YOU opent zijn marketplace voor nieuwe verkopers

(Publireportage) ABOUT YOU opent zijn marketplace voor modeverkopers, groot en klein. Als één van Europa’s toonaangevende mode- en lifestyle-retailers gaf ABOUT YOU zijn marketplace-model een makeover om het onboardingproces aanzienlijk te vereenvoudigen, waardoor de toegang gemakkelijker dan ooit is geworden, met name voor kleine en middelgrote modemerken.

Met dit vernieuwde model heeft ABOUT YOU eerdere toetredingsbarrières weggenomen en alle vereisten met betrekking tot minimumaantallen producten of omzetdrempels opgeheven. Dankzij deze gestroomlijnde opzet kunnen zowel opkomende als gevestigde merken snel toetreden tot het platform en hun bedrijf efficiënt laten groeien. Via het nieuwe Seller Center, een intuïtieve selfservice-tool die beschikbaar is op partner.aboutyou.com, kunnen zowel startende als gevestigde modemerken binnen vier weken live gaan en beginnen met verkopen op ABOUT YOU.

De e-commercegroep is actief in 26 Europese markten – met een sterke aanwezigheid in België, Nederland, Frankrijk en Spanje – en brengt zijn partners in contact met meer dan 13 miljoen actieve klanten, voornamelijk een zeer betrokken doelgroep die primair mobiel georiënteerd is. Met ongeveer 80% van de klanten van ABOUT YOU onder de 45 jaar biedt het platform modemerken een aantrekkelijke kans om de volgende generatie shoppers aan te spreken en een sterk, toekomstgericht klantenbestand op te bouwen.



De toegangsdrempels verlagen

De in Hamburg gevestigde online modewinkel, die deel uitmaakt van de Zalando Group, heeft onlangs het Seller Center geïntroduceerd als een snel en toegankelijk toegangspunt tot zijn marketplace. ABOUT YOU heeft de integratieprocessen voor direct-to-consumer-verkoop, die voorheen gepaard gingen met technische hindernissen en lange onboardingfasen, vereenvoudigd. Wat vroeger maanden duurde, kost nu slechts vier weken, zonder onboardingkosten en met minimale vereisten.

De vernieuwde ABOUT YOU Marketplace biedt zeer flexibele integratiemogelijkheden en één tool voor zowel onboarding als uitgebreid beheer na de lancering. De respons was duidelijk: meer dan 440 modeverkopers hebben zich de afgelopen elf maanden via het Seller Center met succes aangesloten bij de marketplace, en dat aantal blijft groeien.

Voor veel verkopers heeft deze toegankelijkheid een grote verandering teweeggebracht voor hun internationale expansie. Sarah Michaux, oprichter en CEO van La Michaux, deelt haar ervaring:

“Als Belgische oprichter heeft de samenwerking met ABOUT YOU La Michaux in staat gesteld om buiten onze lokale markt te groeien en een breder Europees publiek te bereiken. Het Seller Center biedt de structuur en zichtbaarheid die nodig zijn om internationaal te groeien, met behoud van de sterke merkidentiteit die onze klanten zo waarderen.”

Verkoop op ABOUT YOU in vier weken

Het onboardingproces naar de ABOUT YOU Marketplace verloopt volgens een duidelijk, vijfstappenplan dat is ontworpen met het oog op efficiëntie. Na een eerste registratie op partner.aboutyou.com verstrekken verkopers essentiële bedrijfsgegevens, selecteren ze een fulfillmentmodel dat het beste past bij hun logistieke strategie en doorlopen ze een gratis, volledig digitaal KYC-verificatieproces.

Na verificatie verschuift de focus naar het tot leven brengen van de collectie. Het uploaden van producten is zo ontworpen dat het soepel verloopt en aan elke technische opstelling kan worden aangepast. Voor kleinere, gecureerde assortimenten kan dit handmatig worden gedaan, terwijl voor grotere voorraden dit volledig geautomatiseerd kan worden via Shopify, gespecialiseerde integrators of een directe API.

Tijdens de hele installatie ondersteunt de ABOUT YOU Service Desk partners totdat hun shop live is.



Nieuwe middleware-verbindingen

Om handmatige workflows te elimineren, breidt ABOUT YOU zijn netwerk van middleware-partners voortdurend uit. Door de geautomatiseerde overdracht van productinformatie rechtstreeks naar het Seller Center mogelijk te maken, maken deze gevestigde integrators handmatige tussenkomst overbodig. Dit betekent dat wanneer een prijs verandert of een artikel in uw eigen magazijn uitverkocht raakt, de informatie automatisch wordt bijgewerkt op ABOUT YOU.

Door samen te werken met gevestigde middlewarepartners zoals Tradebyte, Baselinker en Neteven, kunnen verkopers productgegevens, prijzen en voorraad automatisch synchroniseren vanuit hun bestaande systemen rechtstreeks naar ABOUT YOU. Hierdoor behouden partners de volledige controle over hun verkoopactiviteiten en prestatie-inzichten, waardoor ze een hoge efficiëntie bereiken zonder de last van handmatig werk.

Een snellere manier om te groeien

Aan de slag gaan was nog nooit zo eenvoudig. Met de vernieuwde ABOUT YOU kunnen verkopers meer dan 13 miljoen klanten in heel Europa bereiken en in slechts vier weken een internationale presentie opbouwen.

