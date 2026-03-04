België - NL
Pauline Neerman
In dit artikel
Adidas op recordpad: omzet, winst en ambitie omhoog in 2025

Mode4 maart, 2026
Adidas heeft hersteljaar 2025 afgesloten met recordcijfers. CEO Bjørn Gulden noemt de Duitse sneakermaker opnieuw een gezond en succesvol bedrijf. Het vertrouwen in de toekomst is groot, al brengt 2026 nieuwe onzekerheden met zich mee.

Weinig kortingen

Het Duitse sportmerk boekte vorig jaar een omzet van 24,8 miljard euro, een stijging van 5% ten opzichte van 2024, en een operationele winst van 2,06 miljard euro. Dat laatste was een indrukwekkende groei van maar liefst 54%. Het merk Adidas zelf groeide met 13% op valutaneutrale basis, met dubbelcijferige groei in alle markten en verkoopkanalen.

