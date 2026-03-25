Asos boekt bijna helft meer winst na herstructurering

Asos wist de winstgevendheid met bijna 50% te verbeteren in het afgelopen halfjaar. De Britse modewebshop zet zijn herstructureringsplan verder, terwijl de omzet nog wel onder druk staat.

“Voorlopers van omzetgroei”

De brutowaarde van alle verkopen (GMV) daalde nog met 9%, maar dat is al een verbetering ten opzichte van de vorige periode. De kernmarkten, meer bepaald het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk, presteerden sterker. In de Britse thuismarkt daalde de bruto handelswaarde “maar” met 5%. “Wij zien verbeteringen in de toename van nieuwe klanten en sterke prestaties in onze damesmodeactiviteiten, die beide bemoedigende voorlopende indicatoren zijn voor omzetgroei,” zei topman José Antonio Ramos Calamonte.