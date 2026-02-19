Beautygroep Puig neemt omzetkaap van 5 miljard

De Spaanse cosmetica- en modegroep Puig, eigenaar van merken als Jean-Paul Gaultier, Dries Van Noten en Nina Ricci, eindigde 2025 met mooie cijfers dankzij een sterke vraag naar make-up- en huidverzorging.

Kaap van 5 miljard overschreden

Puig rapporteerde een vergelijkbare omzetgroei met 7,8% naar 5,042 miljard euro, De aangepaste EBITDA steeg met 7,8% tot 1,045 miljard, met een aangepaste EBITDA-marge van 20,7%, wat boven de financiële verwachtingen voor het jaar ligt. De nettowinst steeg met 6,5% naar 587 miljoen euro, wat een marge van 11,6% betekent.