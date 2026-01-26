LVMH-aandeelhouders eisen duidelijkheid over opvolging Bernard Arnault

Aandeelhouders van LVMH vragen om meer transparantie over het opvolgingsplan van Bernard Arnault, die al bijna 40 jaar aan het roer staat van de luxegigant. De onduidelijkheid over zijn opvolging wordt steeds meer gezien als een risico voor de onderneming.

Onzekerheid over opvolging

Arnault, die de leiding heeft over een groep van ongeveer 330 miljard euro met meer dan 70 merken, waaronder Dior en Tiffany, heeft vijf kinderen die betrokken zijn bij het bedrijf. Ondanks zijn leeftijd van 76 jaar en de noodzaak om een opvolger aan te wijzen, heeft hij nog geen duidelijke stappen gezet richting zijn pensioen. Hij verlengde vorig jaar zelfs de leeftijdsgrens voor zijn gecombineerde rol als CEO en voorzitter tot 85 jaar.