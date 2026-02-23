Belgisch modemerk Signe Nature opent webshop

Signe Nature, het modelabel van de Waalse groep Tricobel, ook eigenaar van winkelketen Espace Mode, opent na vijfentwintig jaar een eigen webshop, als aanvulling op de fysieke verkooppunten.

Digitaal verlengstuk

Signe Nature, het modemerk dat 25 jaar geleden werd opgericht binnen Tricobel, het bedrijf van de familie Meeckers, is aanwezig in meer dan 300 multimerken-verkooppunten in de Benelux en Noord-Frankrijk, waaronder uiteraard ook de tien baanwinkels van Espace Mode. Vandaag lanceert het label zijn allereerste website en e-shop als digitaal verlengstuk. Inspiratie staat centraal.

“Voor ons is de e-shop een aanvullende tool die gemaakt is om ons merk, ons imago en de toekomst te versterken”, zegt brand manager Carine Droeven. Het klantencontact in een fysieke winkel is essentieel, de e-shop is een extra service en rechtstreeks contactpunt met de klant, een manier om het merkverhaal nog dichter bij de klant te brengen. Signe Nature ziet potentieel om nieuwe, jongere klanten aan te spreken die misschien niet meer zo graag fysiek shoppen.

Signe Nature bezorgt momenteel in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland.