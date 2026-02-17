Boohoo-eigenaar Debenhams pompt nog 35 miljoen pond in herstel

De turnaround van Boohoo, vandaag actief onder de naam Debenhams, loopt op schema, aldus de Britse fast-fashiongroep. Het bedrijf voegt daad bij woord met een kapitaalverhoging van 35 miljoen pond (41 miljoen euro).

Alle merken weer rendabel

Het voormalige jongerenmerk Boohoo, dat sinds maart 2025 officieel onder de naam Debenhams opereert, verwacht voor het lopende boekjaar (eindigend op 28 februari) een aangepast EBITDA van 50 miljoen pond (zo’n 58,5 miljoen euro). Ook volgend boekjaar rekent de Britse groep op dubbelcijferige groei, bericht Fashion Network. De omzettrend verbetert gestaag, terwijl de kosten fors zakken – onder meer door weinig activa te behouden.