Britse “pure player” Asos plant opening eerste permanente winkel

Asos, de Britse online modespeler, plant de opening van een eerste permanente winkel in Londen. De retailer zou hiermee willen verder bouwen op het succes van recente pop-ups en samenwerkingen.

“Fysieke retail kan een rol spelen”

Officieel heeft de webshop de plannen voor een eerste permanente fysieke winkel nog niet bevestigd, maar volgens verschillende berichten in Britse media is het bedrijf op zoek naar locaties van 4.000 tot 8.000 vierkante voet (ongeveer 372 tot 743 m²) in drukbezochte winkelgebieden in Londen, waaronder Oxford Street, Regent Street, Long Acre in Covent Garden en King’s Road in Chelsea.

Het zou een nieuwe ontwikkeling betekenen voor de onlinespeler, die vorig jaar al een succesvolle pop-up opende in Carnaby Street en ook al verschillende samenwerkingen opzette met Adidas. Een woordvoerder van Asos wil tegenover onder andere The Sun en vakblad Drapers enkel kwijt dat het bedrijf nieuwe manieren verkent om de Asos-ervaring tot leven te brengen voor klanten: “Wij hebben veel geleerd van recente pop-ups en partnerschappen. Hoewel we nog niets te delen hebben, geloven we dat fysieke retail een rol kan spelen in hoe we klanten blijven bereiken.”