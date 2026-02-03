CEO Erik-Jan Mares vertrekt bij Zeeman, opvolger staat klaar

Na bijna negen jaar als CEO van Zeeman draagt Erik-Jan Mares het stokje over: “Ik wil de organisatie de ruimte bieden voor een volgende fase”, zegt hij. De textieldiscounter heeft al een opvolger gevonden.

Aandacht voor duurzaamheid

In juni zal topman Mares zijn laatste werkdag bij Zeeman beleven. “Zeeman is een bedrijf waar iedereen zichzelf mag zijn en waar de menselijke maat voorop staat. De bijdrage aan de samenleving en de aarde is van even groot belang als omzetgroei. Mensen binnen Zeeman zijn oprecht geïnteresseerd en helpen elkaar onbaatzuchtig”, zegt Mares in een persbericht van de retailer. “Maar na bijna negen jaar is het voor mij tijd om te gaan. Ik wil de organisatie de ruimte bieden voor nieuw leiderschap, voor een volgende fase. Daarnaast kijk ik ernaar uit om elders weer iets nieuws te leren. Het ontdekken van nieuwe markten, sectoren en dynamieken is altijd een van mijn grootste drijfveren geweest.”

In de afgelopen jaren heeft Mares gebouwd aan een koersvaste langetermijnstrategie, met ruimte voor ondernemerschap en duurzaam ondernemen. De textieldiscounter zette stappen naar circulaire mode, begon met de verkoop van tweedehands en toonde zich pleitbezorger van een leefbaar loon in de textiel-productielanden. Vorig jaar haalde de retailer het nieuws met een stunt: een (synthetische) diamant voor 29,99 euro.

Zeeman heeft al een opvolger voor Mares gevonden: “We zijn de aanstelling aan het afronden en zullen binnenkort hierover verder berichten”, aldus Bert Roetert, namens de Raad van Commissarissen.