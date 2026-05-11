M&S koopt magazijn Asos om onlinemode te verdubbelen

Marks & Spencer neemt een geautomatiseerd distributiecentrum van modewebshop Asos over in het Engelse Lichfield. De Britse retailer betaalt 67,5 miljoen pond (78 miljoen euro) voor het logistieke complex. Op lange termijn wil M&S zijn online modeverkoop verdubbelen, terwijl Asos met minder kan.

Sneller en meer assortiment

Het distributiecentrum van 437.000 vierkante voet, omgerekend zo’n 40.600 vierkante meter, moet vanaf 2027 operationeel zijn voor M&S en werk bieden aan 600 mensen. De Britse warenhuisgroep investeert al enkele jaren fors in digitalisering en logistiek om terrein te winnen ten opzichte van pure onlinespelers, zoals ironisch genoeg Asos.