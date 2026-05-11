Shein verwijt Temu grootschalige schending van auteursrechten

Niet alleen Westerse retailers hebben moeite met de Chinese e-commercespelers. Ook de Chinese platformen hebben onderling heibel, zo blijkt uit een rechtszaak tussen Shein en Temu in het Verenigd Koninkrijk. Shein beschuldigt Temu er nota bene van ontwerpen te stelen.

Duizenden kopies

Fastfashionplatform Shein beschuldigt rivaal Temu van auteursrechtinbreuk “op industriële schaal” in een rechtszaak bij het Londense Hooggerechtshof. Temu stelt op zijn beurt dat Shein juridische procedures inzet om concurrentie af te remmen. De zaak markeert een nieuwe escalatie in de wereldwijde strijd tussen de twee Chinese e-commercegiganten.