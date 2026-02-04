Chinees Anta Sports opent eerste Amerikaanse flagshipstore

Sportkledingmerk Anta Sports opent binnenkort zijn eerste Amerikaanse flagshipstore, in Beverly Hills. Het is een volgende stap in de wereldwijde expansieplannen van het Chinese bedrijf, dat recent een belang nam in Puma.

“Perfecte thuisbasis”

Op 13 februari opent Anta in Beverly Hills een ongeveer 250 m² grote winkel die de eerste Amerikaanse merkhub wordt voor het bedrijf. De vlaggenschipwinkel zal een assortiment van hardloopkleding, lifestyle-schoenen, basketbalartikelen en kleding verkopen. Maar de retailer wil dat de locatie meer wordt dan alleen een winkel: er zijn plannen voor hardloopclubs en verschillende activiteiten onder leiding van atleten.

“De opening van onze eerste flagshipstore in Beverly Hills is een belangrijk moment voor Anta”, aldus CEO Samuel Tsui. “Deze winkel vertegenwoordigt onze toewijding aan de Amerikaanse markt en onze overtuiging dat sport, cultuur en prestatie-innovatie thuishoren op ’s werelds grootste podia. Beverly Hills is de perfecte thuisbasis voor die visie.”

Anta heeft meer dan 12.000 winkels in heel China. De opening in Beverly Hills is een belangrijke stap in de wereldwijde expansie van het merk en de langetermijninvestering in de Amerikaanse markt. Het nieuws komt slechts een week nadat het bedrijf een akkoord bereikte met Groupe Artémis, de investeringsmaatschappij van de familie Pinault, om een belang van 29,06 procent in Puma te verwerven voor een bedrag van 1,5 miljard euro.