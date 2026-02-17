Cortefiel-eigenaar Tendam groeit met 5%

Tendam, de modegroep achter ketens als Cortefiel, Springfield en Women’secret, zag in 2025 de omzet met 5% stijgen naar bijna 1,4 miljard euro. Het bedrijf ambieert verdere online groei en internationale expansie, ondersteund door artificiële intelligentie.

Internationaal en digitaal offensief

In 2025 noteerde Tendam een omzet van 1,442 miljard euro, een stijging met 5,33% ten opzichte van 1,369 miljard euro een jaar eerder. De Ebitda klom naar 369 miljoen euro, een toename met 8,21% tegenover 341 miljoen euro in 2024. De retailer, waarvan de meerderheid (67,91%) van de aandelen sinds 31 juli in handen is van 2.0 Group, voorheen bekend als Multiply Group, zet de lijnen uit voor een versneld internationaal en digitaal offensief.