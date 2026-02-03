Ermenegildo Zegna: “De toekomst ligt steeds meer bij retail en minder bij groothandel”

De Italiaanse luxemodegroep Ermenegildo Zegna heeft in 2025 een omzet van 1,917 miljard euro behaald, een lichte organische groei die weliswaar volledig te danken is aan directe verkoop. Groothandel is passé, zegt de gelijknamige oprichter.

“Retail is de toekomst”

“De toekomst ligt steeds meer bij retail en minder bij groothandel”, zegt Ermenegildo “Gildo” Zegna onomwonden bij de aankondiging van de voorlopige jaarcijfers. In 2025 steeg de omzet slechts met 1,1%, maar dat komt vooral door de groothandelsverkoop die kelderde. De groei werd dus gedreven door het direct-to-consumerkanaal, dat met 10% steeg.