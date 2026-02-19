Etsy verkoopt mode-app Depop aan eBay

eBay neemt marktplaats Depop over van Etsy. Met deze strategische zet wil de Amerikaanse veilingsite jongere consumenten aantrekken en zijn voetafdruk op de tweedehands modemarkt vergroten.

Snel groeiende categorie

Voor deze overname betaalt eBay ongeveer 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro). Depop, opgericht in 2011 en gevestigd in Londen, zal zijn naam, merk, platform en cultuur behouden na de overname. Jamie Ianonne, CEO van eBay, is ervan overtuigd dat Depop door deze overname beter gepositioneerd zal zijn voor langdurige groei, dankzij eBay’s schaalgrootte en operationele capaciteiten.

Mode vertegenwoordigt meer dan 10 miljard dollar (ongeveer 9 miljard euro) aan jaarlijks bruto handelsvolume voor eBay en heeft in 2025 een groei van 10% gerealiseerd in de VS. Ianonne stelt dat deze acquisitie een kans biedt om een van eBay’s snelst groeiende focuscategorieën verder te ontwikkelen en een jonger publiek te bereiken. Etsy kocht Depop in 2021 voor 1,6 miljard dollar (1,3 miljard euro).