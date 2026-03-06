Frasers Group neemt belang in worstelend Puma

De Britse retailmiljardair Mike Ashley neemt via zijn investeringsvehikel Frasers Group een belang van 5,77% in het Duitse sportmerk Puma. De participatie maakt Ashley meteen tot een van de grootste aandeelhouders van het bedrijf, dat een moeilijke periode doormaakt.

Naast Anta Sports

Uit een beursmelding blijkt dat Frasers Group het belang grotendeels via derivaten heeft opgebouwd. Met 5,77% staat de Britse retailgroep nu op de tweede plaats in het aandeelhoudersregister, na het Chinese Anta Sports. Die sportholding verwierf eerder dit jaar een belang van 29% in Puma voor 1,5 miljard euro.