Geox zoekt zelf ademruimte na omzetval

Geox, het Italiaanse schoenenmerk dat ooit bekend stond om zijn revolutionaire ademende zolen, zoekt nu zelf een tweede adem: boekjaar 2025 sloot af met een omzetdaling van 8,3%. Het merk is bezig met een strategische herpositionering.

Beterschap aan de onderkant

De omzetdaling van 8,3% tot 608,7 miljoen euro is niet louter een gevolg van zwakke marktvraag, maar ook van bewuste strategische keuzes. Geox heeft zich teruggetrokken uit ondermaats presterende markten zoals de Verenigde Staten en China, wat een negatieve impact had van 16,7 miljoen euro op de omzet.