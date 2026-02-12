Hermès: “altijd wel ergens een dip is weer normaal”

Hermès is een veilige haven in tijden van onzekerheid. Dat vindt toch CEO Axel Dumas, die na een nieuw jaar van sterke groei, alle onrust relativeert: net zoals pre-corona is er altijd wel ergens iets aan de hand, maar volgt ook weer herstel. Niks nieuws onder de zon dus?

Onwrikbare rots

Terwijl de luxesector wereldwijd kreunt onder economische onzekerheden, geopolitieke spanningen en klimaatcrises, blijft Hermès overeind als een rots in de branding. Met een omzet van 16 miljard euro in 2025 – een stijging van 5,5% – en een nettowinst van 4,5 miljard euro, groeit het Franse modehuis gestaag verder.