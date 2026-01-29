H&M overtreft winstverwachtingen ondanks omzetdaling

Mede dankzij een verrassend sterk vierde kwartaal heeft H&M Group in het afgelopen boekjaar een forse stijging van de winst geboekt. De retailer waarschuwt wel voor een zwakke winteromzet.

Sterke Black Friday

H&M heeft in het vierde kwartaal van 2025, waarin ook het Black Friday-weekend viel, verrassend sterke resultaten gerapporteerd. De operationele winst steeg met 38% tot 6,364 miljard Zweedse kroon (604 miljoen euro), met een operationele marge van 10,7%, vergeleken met 7,4% een jaar eerder. En dat ondanks een daling van de netto-omzet met 4,8% tot 59,2 miljard Zweedse kroon (ongeveer 5,1 miljard euro).