Puma klimt uit dal met nieuwe CFO en eigenaar

De omzet zakte vorig kwartaal verder weg bij de geplaagde sportgroep Puma. Toch zijn er hoopgevende signalen: de winst ging er wel op vooruit en de gedeeltelijke overname door het Chinese Anta Sports geeft een extra duw in de rug. Nu moet ook een nieuwe CFO soelaas brengen.

China opvallende groeier

Puma tekende een dalende omzet van 6,3% naar 1,86 miljard euro op in het eerste kwartaal van 2026, maar tegelijkertijd een fors stijgend (+19,6%) EBIT van 51,9 miljoen euro, ondanks 12,6 miljoen euro eenmalige kosten voor de sanering. De brutowinstmarge steeg met 60 basispunten naar 47,7%, gedreven door lagere voorraadreserves, lagere vrachtkosten en een groter aandeel directe verkoop aan consumenten (DTC).