Geschreven door Pauline Neerman
Hoe Zalando zich opmaakt voor een AI-retailwereld

Mode12 maart, 2026

Als artificiële intelligentie de toekomst is, wat zijn dan de vooruitzichten voor onlineretail? Zalando maakt zich volop klaar voor die vraag, want tegen 2030 zou 15% van alle e-commerce verlopen via AI-agenten. Ontdek de strategie op het RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress op 19 maart.

AI als persoonlijke stylist

Zalando gebruikt al vijftien jaar kunstmatige intelligentie, maar de toepassingen worden snel complexer. In december 2025 kwam al liefst 90% van alle marketingcontent op het platform tot stand met generatieve AI. Laura Toledano, General Manager West-Europa, vertelt er alles over op het RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress op 19 maart.

