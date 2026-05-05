Forse winstdaling voor Hugo Boss

Omzet en winst stonden onder druk bij Hugo Boss in het eerste kwartaal. Dat is niet alleen het gevolg van lastige marktomstandigheden, maar ook van een strategische heroriëntatie binnen het modebedrijf.

Omzetverlies in alle markten

In de eerste drie maanden van het jaar zag Hugo Boss de omzet met 9% dalen tot 905 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de daling 6%. Het vlaggenschipmerk Boss zag een omzetdaling van 7% naar 779 miljoen euro, terwijl het label Hugo met 23% daalde naar 125 miljoen euro. Hugo Boss ervaart omzetverlies in alle markten: in de EMEA-regio gaat het om een daling met 10%, in Amerika met 11%, in de regio Azië-Pacific met 6%.