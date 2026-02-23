IKKS België failliet, tientallen banen op de tocht

De Belgische dochteronderneming van de Franse moderetailer IKKS is zopas failliet verklaard. Daardoor worden een tiental winkels en tientallen jobs getroffen. Franchisenemers zouden wel open blijven.

Overnemer in Frankrijk

De Franse moderetailer, die sinds oktober 2025 onder gerechtelijke reorganisatie stond, vond in december een overnemer: Santiago Cucci, voorzitter van de holding HoldIKKS, en Michaël Benabou, medeoprichter van Vente Privée (Veepee) engageerden zich toen om 219 verkooppunten en 546 banen in Frankrijk te redden. Daarmee echter namen ze minder dan de helft over van de in totaal 473 winkels en 1.287 medewerkers in twaalf landen die de retailer eind 2025 nog had.

De Belgische organisatie wordt niet gered, zo blijkt nu. De dochteronderneming is zopas failliet verklaard, meldt L’Echo. Dat zal leiden tot de sluiting van een tiental eigen winkels van de keten en het verlies van enkele tientallen banen.

Volgens de krant hebben de winkels in Antwerpen, Brussel (Louise), Knokke, Luik, Louvain-la-Neuve, Waterloo, Woluwe en de outlets in Maasmechelen en Messancy, en de corners in de Inno-winkels, intussen de deuren gesloten. De franchisewinkels in Charleroi, Genval, Bergen, Namen en Nijvel zijn niet getroffen.