[In Beeld] CKS combineert stijl met duurzaamheid in Oostende

CKS, het Belgische modelabel dat bekendstaat om kleurrijke en vrouwelijke collecties, heeft op vrijdag 13 februari een gloednieuwe concept store geopend in Oostende. Het is de 22ste vestiging voor het label.

Vernieuwend winkelconcept

De nieuwste boetiek van CKS, dat net als JBC en Mayerline onderdeel is van Claes Retail Group, bevindt zich in de Adolf Buylstraat, pal in het winkelhart van Oostende. De moderetailer zet hier niet alleen in op fashion, maar ook op een vernieuwend winkelconcept. Klanten vinden er unieke, kleurrijke meubelstukken die een statement maken in het interieur. Verschillende elementen in de winkel – zoals de tafeltjes en het kassameubel – zijn bovendien vervaardigd uit gerecycled industrieel plastic afval, in samenwerking met een lokaal gespecialiseerd bedrijf. Zo combineert CKS stijl met een duurzame en creatieve visie.

Als 100% Belgisch modelabel ontwerpt CKS kleding voor vrouwen die hun zelfvertrouwen een boost willen geven. Het merk staat bekend om zijn unieke mix van gedurfde kleuren en verrassende stoffen, steeds met oog voor kwaliteit en draagbaarheid. De Oostendse winkel is alle dagen geopend van 10u tot 18u.