[In Beeld] Levi’s zet vakmanschap centraal in Brusselse boetiek

Levi Strauss viert de heropening van zijn winkel aan de Guldenvlieslaan in Brussel. Het ontwerp combineert warme natuurlijke materialen met subtiele industriële accenten. De retailer zet hier in op service en stijladvies.

De vernieuwde Toison d’Or-boetiek brengt de iconische geschiedenis van het merk tot leven via een modern en inspirerend ontwerp, gekenmerkt door een combinatie van warme natuurlijke materialen en subtiele industriële accenten. Het kleurenspel weerspiegelt de evolutie van denim, van diep indigo tot verweerd blauw, en creëert zo een ruimte die vakmanschap, zelfexpressie en de Levi’s-wereld in zijn geheel illustreert.

In het kader van de heropeningsfestiviteiten wordt de boetiek tijdens het openingsweekend omgetoverd tot culturele ruimte, met onder meer een tentoonstelling in de etalages, gerealiseerd door lokale kunstenares Mumby. Ook op het programma: een personalisatiebalie, live mode-schetsen door Klaartje Busselot en dj-sets van Tuesday TV.

“Brussel is een stad waar individualiteit tot uiting komt in de manier waarop mensen creëren, bewegen en zich uitdrukken”, zegt Lucia Marcuzzo, algemeen directeur Europa bij Levi Strauss & Co. “Met de heropening van Levi’s Toison d’Or bieden we onze fans een verbeterde en vernieuwde ervaring, gericht op persoonlijke service, met stijladvies van experts, om de perfecte pasvorm en outfits te vinden die bij hen passen. We streven naar een naadloze omnichannel-klantervaring, gecombineerd met de menselijke connectie en de service in de winkel die de Levi’s-ervaring zo persoonlijk en authentiek maken.”