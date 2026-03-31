[In Beeld] Liu Jo heropent boetiek in Knokke

Liu Jo heropent zijn boetiek in Knokke-Heist in een volledig vernieuwd jasje. De winkel in de Kustlaan onderging een grondige renovatie.

Strategisch voor de zomer

Gelegen in de centrale winkelstraat van het Zoute, onderging de boetiek een grondige renovatie. De winkel strekt zich uit over zo’n 162 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen, en werd ontworpen met het oog op een vloeiende en aangename shoppingervaring. Het doel is een lichte, open ruimte waar klanten zich meteen welkom moeten voelen.

Het nieuwe interieurconcept wil de signatuur van Liu Jo weerspiegelen: een eigentijdse esthetiek gecombineerd met verfijnde materialen en een doordacht kleurenpalet dat de collecties centraal stelt. De uitstraling wil elegant en vrouwelijk zijn, met een subtiele luxe die aansluit bij het DNA van het merk.

“Zeker tijdens de zomermaanden, wanneer de kuststad bruist van activiteit, vormt de boetiek een strategische locatie voor het merk om zowel nationale als internationale klanten te bereiken”, aldus het modemerk.