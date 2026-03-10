Les Jumelles opent winkel in Hasselt

Het Antwerpse modemerk Les Jumelles zet zijn expansie verder en opent op 2 april zijn vierde fysieke winkel – en de eerste in Limburg. De nieuwe vestiging in de Hasseltse Kapelstraat is het antwoord op herhaalde vragen van klanten.

Dichter bij de klant

“Hasselt, we have exciting news. Door jullie vele berichtjes en vragen om ook naar Hasselt te komen, is het eindelijk zover”, kondigde oprichtster Magalie Aerts aan op Instagram. De opening volgt op het succes van de drie bestaande winkels in Antwerpen, Schilde en Knokke.

Les Jumelles startte als een webshop, en onlineverkoop zal altijd de grootste omzetbron zijn, maar Aerts is ook overtuigd van het belang van fysieke beleving. Over die uitgesproken omnichannelstrategie vertelt ze alles op het RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress op 19 maart. Les Jumelles heeft vandaag ruim 330.000 volgers op Instagram en bouwt ook internationale B2B-activiteiten uit.

De opening in Hasselt past in de strategie van het merk om dichter bij de klant te staan. “We nodigen jullie graag uit om langs te komen, onze nieuwste collecties te ontdekken en de wereld van Les Jumelles te beleven”, aldus Aerts.

Ontdek het inspirerende verhaal van Les Jumelles op het RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress, op 19 maart in Brussel. Ook op het podium die dag: Laura Toledano, general manager Western Europe bij Zalando, Jennifer Nemry die de e-commercestrategie van Delhaize komt toelichten, Kelly Cuppens (Drukke Mama’s), en meer.