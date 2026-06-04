Les Jumelles opent zomerpop-up op Brussels Airport

Het Antwerpse modemerk Les Jumelles opent deze zomer een tijdelijke winkel op luchthaven Brussels Airport. Met de opening wil het label inspelen op de grote stroom vakantiegangers en de zichtbaarheid bij een internationaal publiek vergroten.

“Airport looks”

De tijdelijke winkel biedt een selectie zomercollecties, accessoires en zogenoemde “airport looks”. Volgens oprichter Magalie Aerts sluit de locatie nauw aan bij de identiteit van het merk. “Reizen en zomergevoel zitten volledig verweven in de DNA van Les Jumelles. Met deze pop-up willen we dat gevoel tot leven brengen op een plek waar mensen vertrekken naar nieuwe bestemmingen, herinneringen maken en inspiratie zoeken”, zegt zij.

Les Jumelles gebruikt de luchthaven als etalage voor zowel Belgische als buitenlandse reizigers. De winkel moet volgens het bedrijf niet alleen extra verkoop genereren, maar ook bijdragen aan de merkbeleving. De pop-up weerspiegelt de herkenbare stijl van het merk, met nadruk op uitgesproken kleuren, vrouwelijke ontwerpen en actuele modetrends. Van 3 juni tot en met 3 augustus kunnen reizigers terecht in de pop-upstore in de vertrekhal bij Gates A, vlak bij het Kuifje-standbeeld.

Naast eigen collecties verkoopt Les Jumelles ook een selectie externe merken die aansluiten bij de positionering van het label. Deze maand opende de retailer ook al een pop-upwinkel in Amsterdam.