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Geschreven door Pauline Neerman
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Omoda neemt onlinewarenhuis Wehkamp over

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Mode4 juni, 2026
© Wehkamp

Modegroep Omoda neemt Wehkamp over van de Britse investeerder Apax Partners. Daarmee keert het verlieslatende onlinewarenhuis na elf jaar opnieuw terug in Nederlandse handen. Omoda, Assem, Wehkamp en kleertjes.com wonen voortaan onder één dak.

Wehkamp krijgt fysieke woonwinkels

Omoda zet zijn overnametocht verder: het Zeeuwse familiebedrijf realiseerde de voorbije zeven jaar al elf overnames, waaronder Assem en Mijn Modewereld. De toevoeging van Wehkamp en kleertjes.com verbreedt het bereik nu echter aanzienlijk, aldus de groep: waar Assem zich richt op het premiumsegment en Omoda op het hogere middensegment, brengt Wehkamp een sterke positie mee in het brede middensegment.

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