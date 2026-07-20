Zeeman bereikt akkoord over sluiting Spaanse winkels

Zeeman zal uiteindelijk niet de geplande 15, maar wel 13 winkels sluiten in Spanje. De Nederlandse textieldiscounter heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over de collectieve ontslagregeling.

Sociaal akkoord

Aanvankelijk voorzag het herstructureringsplan van Zeeman in Spanje de sluiting van 15 vestigingen. Na onderhandelingen tussen de directie en de werknemersvertegenwoordigers is het aantal getroffen vestigingen teruggebracht tot 13, melden Spaanse media. Daardoor zal ook het aantal gedwongen ontslagen lager uitkomen. Het bedrijf heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over de voorwaarden voor het personeel dat door de collectieve ontslagprocedure wordt getroffen.

In mei van dit jaar kondigde Zeeman aan dat het fors zou snoeien in zijn Europese winkelnetwerk, na tegenvallende financiële resultaten. De keten stopt ook de activiteiten in Portugal en Oostenrijk. De retailer ondervindt toenemende concurrentie van Chinese e-commerceplatformen zoals Temu en Shein, in een lastige context met stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en terughoudende shoppers.