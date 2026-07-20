Inditex-budgetketen Lefties maakt Brits debuut in Liverpool

Lefties, de goedkope modeketen van Zara-eigenaar Inditex, komt eind augustus naar het Verenigd Koninkrijk, met een eerste winkelopening in Liverpool, terwijl er al twee bijkomende openingen op de planning staan. Het wordt de twintigste markt voor de retailer.

Niet gehaast

De eerste Britse vestiging van Lefties opent eind augustus in het overdekte winkelcentrum Liverpool ONE. Begin oktober volgt een vestiging in het winkelcentrum Lakeside in Essex, in november opent een derde winkel in Metrocentre in Gateshead. Dat heeft Inditex bevestigd. Directeur Xavier Ruz zegt dat de retailer niet gehaast is om veel winkels te openen en eerst lessen wil trekken uit de eerste drie Britse locaties voordat verdere groei volgt.