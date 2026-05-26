Zeeman sluit tientallen winkels en schrapt twee landen

Textieldiscouter Zeeman gaat de komende jaren fors snoeien in zijn Europese winkelnetwerk. De meest ingrijpende beslissing betreft Portugal en Oostenrijk: alle dertien winkels in die landen sluiten nog dit jaar de deuren.

Exit uit Portugal en Oostenrijk

Nadat de retailer in 2025 al 24 winkels sloot, verdwijnen tegen 2028 nog eens 127 vestigingen. Omdat Zeeman tegelijk nieuwe winkels opent, zal het totale winkelbestand netto met ongeveer zestig winkels krimpen. De ingreep volgt op een “uitgebreide beoordeling van winstgevendheid en kansen”, schrijft de Nederlandse keten in haar jaarverslag.

Portugal en Oostenrijk noemt Zeeman nu expliciet “pilots” die onvoldoende potentieel bleken te hebben. Voor Oostenrijk speelt bovendien een logistiek probleem. Door de geplande herstructurering van het Duitse netwerk zou het transport naar Oostenrijk te inefficiënt worden. In Duitsland concentreert Zeeman zich voortaan op Nordrhein-Westfalen en Berlijn. Daardoor verdwijnen de komende jaren stapsgewijs minder rendabele Duitse winkels; de eerste twaalf sluiten al in 2026.

Ook in Frankrijk en Spanje volgt een sanering. Daar breidde Zeeman de voorbije jaren nog actief uit, maar nu verdwijnen 39 winkels in beide landen samen. Tegelijk versterkt de keten er het lokale management en verhoogt ze de marketinginspanningen om de merkbekendheid op te krikken.

Moeilijk buiten Benelux

Vooral buiten de Benelux presteren de winkels onder de verwachtingen. In de thuismarkten België, Nederland en Luxemburg groeide de omzet vorig jaar nog met 3%, boven het marktgemiddelde. In Duitsland en Frankrijk bleef de omzetontwikkeling achter. De totale omzet steeg beperkt van 969 miljoen euro naar 984 miljoen euro.

De moeizame buitenlandse prestaties drukken ook zwaar op het resultaat. Zeeman boekte in 2025 een nettoverlies van 12,5 miljoen euro, tegenover een verlies van 5,5 miljoen euro een jaar eerder. In 2023 realiseerde de retailer nog een nettowinst van ruim 10 miljoen euro. Het operationele resultaat (ebit), gecorrigeerd voor uitzonderlijke posten, verbeterde wel.

Chinese prijsvechters verhogen druk

Topman Erik-Jan Mares noemt afgelopen 2025 een overgangsjaar. “In 2025 was het nodig om keuzes te maken. Ondanks stijgende kosten, uitdagende marktomstandigheden en geopolitieke onzekerheid, hebben we stappen vooruitgezet in de ontwikkeling van Zeeman.”

In het jaarverslag wijst Zeeman nadrukkelijk naar Chinese e-commerceplatformen zoals Temu en Shein als bijkomende concurrentiedruk. Vooral in Duitsland en Frankrijk winnen die prijsvechters snel marktaandeel. Volgens Mares moet de retailer tegelijk investeren én besparen: “De werkelijkheid van vandaag vraagt om scherpte op de korte termijn, terwijl we blijven bouwen aan onze duurzame ambities.”

“Beweging van jaren”

Zeeman investeerde de afgelopen jaren stevig in de operatie. Het distributiecentrum werd gemechaniseerd, winkels kregen technologische upgrades en het onlineplatform werd vernieuwd. Tegelijk scherpt de retailer de rendementsvereisten voor winkels aan.

Daarnaast wil Zeeman professioneler omgaan met duurzaamheid en rapportering. De retailer breidde in 2025 onder meer het assortiment tweedehandskleding uit en vergrootte het leefbaarloonprogramma tot meer dan 12.000 mensen in de keten. Ook werkte Zeeman een klimaattransitieplan uit dat vanaf 2026 moet leiden tot verdere vermindering van de klimaatimpact.

Voor 2026 blijft de retailer inzetten op winkelrenovaties, optimalisatie van het winkelnetwerk, een breder assortiment en kostenverlaging in logistiek, transport en winkels. Buiten de Benelux wil Zeeman de prestaties opnieuw verbeteren, aldus Mares: “De juiste weg is ingeslagen, maar fit worden is een beweging van meerdere jaren.”