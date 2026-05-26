Duurzaam modemerk Everlane bevestigt deal met Shein

Het ethische Amerikaanse modemerk Everlane komt wel degelijk in handen van de Chinese fastfashion-speler Shein, maar zal een onafhankelijke koers blijven varen met het huidige management, zegt CEO Alfred Chang.

Toenemende druk

De deal tussen beide bedrijven, die vorige week door Amerikaanse media naar buiten werd gebracht op basis van interne bronnen, is nu ook officieel bevestigd. Topman Chang van Everlane lichtte zijn medewerkers in per e-mail. “Net als veel andere merken hebben we te maken gehad met toenemende druk in een snel veranderend retaillandschap. Deze samenwerking stelt ons in staat om onafhankelijk te blijven en geeft ons de stabiliteit en middelen om een grotere impact te maken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en normen die Everlane tot Everlane maken”, schreef hij.

Everlane had 90 miljoen dollar aan schulden opgebouwd en was al een t(ijd op zoek naar een overnemer of investeerder. Volgens Chang zal de acquisitie meer middelen opleveren voor productontwikkeling, innovatie en medewerkers. Hij stelt dat Everlane een zelfstandig merk blijft en zijn huidige duurzaamheidsverplichtingen zal blijven nakomen. Hijzelf en het huidige managementteam zouden aanblijven. Analisten schatten de waarde van de transactie op ongeveer 100 miljoen dollar.

De transactie riep vorige week heel wat vragen op bij waarnemers uit de modesector. Shein, dat immers niet bekend staat om zijn duurzaam en ethisch bedrijfsmodel, zou zich met de overname vooral een positiever imago willen kopen, klonk het toen. Everlane maakte immers naam met een strategie gebaseerd op duurzaamheid en transparantie. Het merk gaf klanten inzage in de herkomst van de grondstoffen waarmee het werkt, en in het verloop van de ontwerp- en productieprocessen en logistiek, onder het motto “Radical Transparency”.