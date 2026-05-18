Koopt Shein zich een beter imago met overname Everlane?

Met de acquisitie van Everlane doet de Chinese mode-app Shein een meer dan opmerkelijke overname: het Amerikaanse ethische modemerk bouwde zijn reputatie immers op duurzaamheid en transparantie.

“Radical Transparency”

Volgens verschillende Amerikaanse media betaalt Shein zo’n 100 miljoen dollar (86 miljoen euro) voor Everlane, een Amerikaans online herenmodemerk met 11 fysieke winkels, in handen van private-equitybedrijf L Catterton. De eigenaar zocht al een tijdje naar een koper voor het bedrijf dat een zware schuldenlast torst. Net als veel andere “digital first” merken kreeg Everlane de afgelopen jaren immers te maken met een vertraging van de onlineverkopen en met oplopende kosten.

De overname is alleszins een opmerkelijke zet van het Chinese fastfashionbedrijf. Everlane, in 2010 in San Francisco opgericht door Jesse Farmer en Michael Preysman, zette immers van bij de start in op duurzaamheid en transparantie. Het merk gaf klanten inzage in de herkomst van de grondstoffen waarmee het werkt, en in het verloop van de ontwerp- en productieprocessen en logistiek, onder het motto “Radical Transparency”. Die positionering contrasteert fel met het imago van Shein, dat met zijn spotgoedkope wegwerpmode net een gebrek aan transparantie en duurzaamheid wordt verweten.

Waarnemers zien in de transactie een poging van Shein om zichzelf een beter imago te kopen, het aanbod te verbreden met wat hoger gepositioneerde merken, en de dreiging van importtarieven af te wenden.