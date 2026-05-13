Wissels aan de top bij Uniqlo in Europa

De topvrouw van Uniqlo in de Benelux maakt de overstap naar Duitsland en Polen. Ze wordt opgevolgd door de topman van de Japanse kledinggroep in Italië.

Weg uit Antwerpen

Kaman Leung, die sinds 2020 als Chief Operating Officer (COO) verantwoordelijk was voor de activiteiten van Uniqlo in België, Nederland en Luxemburg, heeft sinds 1 mei dezelfde functie opgenomen in Duitsland en Polen. Dat melden de vakbladen Textilwirtschaft en FashionUnited. Goed tien jaar geleden was ze winkelmanager in de eerste Belgische winkel van de retailer, in Antwerpen, waar ze sindsdien ook woonde. In september verhuisde die winkel naar een groter, prestigieus pand.

In haar nieuwe functie volgt zij Kohsuke Kobayashi op, die benoemd is tot COO voor Uniqlo Thailand. In de Benelux wordt ze opgevolgd door Masayoshi Nakamura, die overkomt van Uniqlo Italië.