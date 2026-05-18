Swatch-lancering veroorzaakt chaos over heel Europa

De lancering van een exclusieve horlogecollectie van Swatch in samenwerking met Audemars Piguet leidde dit weekend tot chaotische taferelen in verschillende Europese steden. Het Zwitserse horlogemerk roept nu zelfs op om niet meer massaal naar de winkels te komen.

Waarde al maal tien

De lancering van de nieuwe “Royal Pop Collection” van Swatch en luxehorlogemaker Audemars Piguet is in verschillende Europese steden volledig uit de hand gelopen. Lange wachtrijen, honderden kampeerders voor de winkels, politie-interventies en zelfs tijdelijke sluitingen tonen de omvang van de hype.