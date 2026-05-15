LVMH verkoopt modehuis Marc Jacobs aan G-Star eigenaar WHP Global

Na een samenwerking van bijna dertig jaar verkoopt de Franse luxegroep LVMH modemerk Marc Jacobs aan WHP Global, de eigenaar van merken als Vera Wang, G-Star en Toys R Us. Ook G-III Apparel Group, eigenaar van DKNY en Karl Lagerfeld, komt mee aan boord via een 50/50-joint venture.

De kopers zouden tot 850 miljoen Amerikaanse dollar (782 miljoen euro) neertellen voor deze overname. WHP Global en G-III worden samen eigenaar van de intellectuele eigendom van Marc Jacobs via een joint venture. G-III zal het operationele beheer van het retailnetwerk en de groothandelsactiviteiten op zich nemen, terwijl WHP Global zich focust op licenties. Oprichter Marc Jacobs blijft creatief directeur. Hij betuigde dank aan Bernard Arnault, voorzitter en algemeen directeur van LVMH, voor drie decennia steun en kijkt uit naar het volgende hoofdstuk voor het merk.

LVMH wil zich focussen op zijn grootste merken en herziet daarom het portfolio. Deze transactie volgt op de verkoop van Off-White aan Bluestar Alliance vorig jaar en de afstoting van het belang in Stella McCartney in januari. Volgens berichten onderzoekt de groep ook een mogelijke verkoop van Fenty Beauty.

De luxesector ondervindt de gevolgen van de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten, waardoor consumenten minder reizen en terughoudend zijn qua bestedingen. LVMH meldde dat de oorlog in Iran de groepsomzet in het laatste kwartaal met minstens één procent verlaagde. Zwakkere vraag in de Golf en minder toerisme in Europa verergeren de druk.