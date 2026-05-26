Zoon van Mango-oprichter zet stap opzij na verdenking van moord

Jonathan Andic, die verdacht wordt van moord op zijn vader Isak, de oprichter van Mango, treedt tijdelijk af als vicevoorzitter van de groep om zich op zijn verdediging te concentreren. Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen.

“Ongegronde beschuldiging”

In een bericht aan het personeel laat Jonathan Andic weten dat hij tijdelijk het vicevoorzitterschap van het bedrijf neerlegt om zich te concentreren op zijn verdediging. Vorige week werd hij gearresteerd op verdenking van moord op zijn vader, en weer vrijgelaten na betaling van een borgsom van een miljoen euro. De verdachte, die zijn onschuld staande houdt, spreekt van “de ernstigste, onrechtvaardigste en ongegronde beschuldiging die iemand kan worden ten laste gelegd”, melden Spaanse media.

“De aandacht en focus die mijn verdediging in de rechtszaak op dit moment vereist, staat mij niet toe het hoge niveau van toewijding te handhaven dat mijn rol in het bedrijf vereist. Om deze reden, en vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, heb ik besloten mij tijdelijk terug te trekken uit mijn functie bij Mango, waarbij ik de band met andere familiale, zakelijke en maatschappelijke projecten behoud”, aldus de mededeling.

Mango-oprichter Isak Andic viel op 14 december 2024 in een 150 meter diep ravijn tijdens een bergwandeling op de Montserrat, nabij Barcelona, met zijn oudste zoon. Dat werd aanvankelijk als een ongeluk beschouwd, maar na tegenstrijdige verklaringen van de zoon werd het onderzoek heropend. Hij zou onenigheid hebben gehad met zijn vader over de bedrijfsvoering en de erfenis.