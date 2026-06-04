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Geschreven door Pauline Neerman
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[In Beeld] Nike opent eerste Luxemburgse winkel in shoppingcenter Cloche d’Or

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Mode4 juni, 2026

Nike opent vandaag zijn eerste en voorlopig enige winkel in Luxemburg. De sportartikelenreus vestigt zich in het Shopping Center Cloche d’Or in Luxemburg-Stad en wil er een “ontmoetingsplaats voor sportliefhebbers” zijn.

Voetbal, running en training

De nieuwe winkel beslaat 1.360 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Klanten vinden er sport- en lifestylecollecties voor vrouwen, mannen en kinderen, met een focus op voetbal, running en training. Daarnaast biedt de winkel een selectie van het merk Jordan aan.

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