[In Beeld] Nike opent eerste Luxemburgse winkel in shoppingcenter Cloche d’Or

Nike opent vandaag zijn eerste en voorlopig enige winkel in Luxemburg. De sportartikelenreus vestigt zich in het Shopping Center Cloche d’Or in Luxemburg-Stad en wil er een “ontmoetingsplaats voor sportliefhebbers” zijn.

Voetbal, running en training

De nieuwe winkel beslaat 1.360 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Klanten vinden er sport- en lifestylecollecties voor vrouwen, mannen en kinderen, met een focus op voetbal, running en training. Daarnaast biedt de winkel een selectie van het merk Jordan aan.