Modeketen Bimba y Lola viert 20e verjaardag met groei

De Spaanse mode- en accessoireketen Bimba y Lola viert haar twintigste verjaardag in stijl: het bedrijf realiseerde een omzet van iets meer dan 250 miljoen euro, een stijging van 7% ten opzichte van een jaar eerder.

Grote internationale stappen

“Ons twintigjarig jubileumjaar is zeer positief afgesloten”, zegt topman José Manuel Martínez. Volgens Martínez zette het bedrijf belangrijke stappen in zijn internationale strategie. “We hebben verdere stappen gezet in de wereldwijde ontwikkeling van het merk door nieuwe markten en kanalen te openen, onze organisatie en raad van bestuur te versterken en de operaties in ons logistieke centrum en het nieuwe hoofdkantoor verder te optimaliseren.”