Mr Marvis geopend in Parijs, op weg naar Berlijn en Wenen

Het Nederlandse mannenbroekenmerk Mr Marvis heeft een flagshipstore geopend in Parijs. Er staan de komende maanden nog verschillende bijkomende prestigieuze locaties op de planning voor de retailer.

Teller staat nu op 26

Zopas opende Mr Marvis een twee verdiepingen tellende vlaggenschipwinkel aan de bekende Boulevard St Germain in de Franse hoofdstad. Dat meldt medeoprichter Steven Vrendenbarg op zijn LinkedIn-account.

De retailer blijft de internationale activiteiten verder uitbouwen. Deze zomer opent de retailer ook nog een winkel in Berlijn en later dit jaar in Wenen. In de Benelux opende de keten recent nog bijkomende winkels in Zwolle en Brugge, straks volgt Den Bosch.

Mr Marvis heeft momenteel 26 fysieke winkels: 13 in Nederland, 6 in België, 5 in Duitsland, 1 in het VK en 1 in Frankrijk.