New Balance groeit vijfde jaar op rij met dubbele cijfers

New Balance zette in 2025 een opvallende omzetgroei neer van 19%. Volgens CEO Joe Preston is het al het vijfde jaar op rij met dubbelcijferige groei.

Records in belangrijkste regio’s

De wereldwijde omzet van het Amerikaanse sportmerk steeg vorig jaar met 19% tot 9,2 miljard Amerikaanse dollar (7,8 miljard euro). CEO Joe Preston benadrukte dat de groei zich breed doorzet: in bijna alle markten haalde het sneakerlabel recordniveaus. Vooral Noord-Amerika en Europa springen eruit, met stijgingen van respectievelijk 20% en 30%.