Nieuwe CEO moet Van de Velde op groeikoers krijgen

Van de Velde, de lingeriegroep boven Marie Jo, Prima Donna en Sarda, kiest voor vernieuwing met een nieuwe CEO: Marc Dambremez vervangt Karel Verlinde, die zeven jaar aan het roer stond. Zijn achtergrond bij Levi Strauss & Co. belooft voor een nieuwe wind te zorgen.

Opdracht: merkrelevantie en snelheid

Van de Velde haalt een CEO binnen die zijn strepen verdiende buiten de lingerie-industrie: Dambremez vervulde de afgelopen 15 jaar verschillende rollen bij het Amerikaanse jeansmerk Levi Strauss & Co. Recentst stond hij aan het hoofd van de regio Azië-Oceanië. Voordien was hij onder actief in in de retail- en vastgoedtak van het denimlabel.