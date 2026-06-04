Rent the Runway vernieuwt management nu de omzet flink stijgt

Rent the Runway noteert een sterke start van het boekjaar met fors hogere inkomsten en een kleiner nettoverlies. Het klantenbestand groeit, terwijl het bedrijf zijn managementteam herschikt na het vertrek van medeoprichter Jennifer Hyman.

Personalisatie en extra’s

In het eerste kwartaal, afgesloten op 30 april, steeg de omzet met 29,2% tot 87,8 miljoen Amerikaanse dollar (80,8 miljoen euro). Het aantal actieve abonnees kwam uit op 155.692, een stijging met 5,8% tegenover een jaar eerder. Het nettoverlies liep ondertussen terug tot 18,9 miljoen dollar (17,4 miljoen euro), tegenover 26,1 miljoen dollar (24 miljoen euro) een jaar eerder.