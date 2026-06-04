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Geschreven door Jorg Snoeck
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Viktor&Rolf nu volledig in handen van Italiaanse Diesel-eigenaar

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Mode4 juni, 2026
Viktor & Rolf

De Italiaanse modegroep OTB neemt de resterende aandelen in Viktor&Rolf over van de oprichters en wordt daarmee de enige eigenaar van het Nederlandse modehuis. Het luxeconcern had al sinds 2008 een meerderheidsbelang.

“Visionaire en invloedrijke ontwerpers”

OTB (Only The Brave), de internationale mode- en luxegroep achter de merken Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni en Viktor&Rolf, heeft de overname van 100% van Viktor&Rolf afgerond, het avant-gardistische haute couture-huis dat in 1993 werd opgericht door ontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren.

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