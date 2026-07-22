Frasers dringt aan bij Hugo Boss, maar geen van beide geeft toe

Frasers Group trekt zijn belang in Hugo Boss op tot 30,28% en gaat daarmee de Duitse drempel over voor een verplicht openbaar bod. De Britse retailgroep houdt vast aan het bod van 38 euro per aandeel, maar het bestuur van het Duitse modemerk blijft dat te min vinden.

Voet bij stuk

Frasers kocht nog eens ruim 2,5 miljoen aandelen Hugo Boss bij, goed voor 3,69% van het aandelenkapitaal en de stemrechten. In juni bezat de groep al iets meer dan 18 miljoen aandelen, goed voor 26,06% van het kapitaal van Hugo Boss. Zo komt het totaal op 30,28%, nog zonder de extra aandelen van aandeelhouders die al hebben ingestemd met het overnamebod.