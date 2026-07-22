Forse winstdaling bij WE Fashion

WE International, het moederbedrijf van modeketen WE Fashion, moest vorig boekjaar een forse terugval van de winst incasseren. Ondanks een weinig comfortabele financiële toestand is de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar.

Nog steeds op zoek naar nieuwe CEO

Terwijl de omzet van de retailer vorig jaar licht daalde van 277,4 miljoen euro in 2024 naar 274,8 miljoen euro in 2025, zakte de winst fors van 18,9 miljoen een jaar eerder naar 6,1 miljoen euro. De kasstroom ging 14 miljoen euro in het rood en de schulden nemen toe, blijkt uit de zopas gedeponeerde jaarrekening die Retailtrends kon inkijken.